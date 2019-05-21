أبو الغيط يدين محاولة الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة جماعة الحوثيين مجددًا أمس، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، مُشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط لأمن واستقرار السعودية وانما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضًا على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة.