ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أبو الغيط يدين محاولة الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:06 م
حمد أبو الغيط الأمين
حمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
نادر غازى:
دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة جماعة الحوثيين مجددًا أمس، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، مُشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط لأمن واستقرار السعودية وانما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضًا على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة.

ترشيحاتنا

دليل جديد على فشل أردوغان في وقف انهيار الاقتصاد التركي

سألت جوجل.. طالب بـ أولى ثانوي يترجم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أمم أفريقيا.. عواد يفجر مفاجأة بشأن استبعاده من المنتخب وعلاقته بالأهلي

الذهب يواصل انخفاضه.. تعرف على أسعاره والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الهجوم في الميزان.. كشف حساب لـ مروان وكوكا وأحمد علي بعد انضمامهم لقائمة المنتخب

دفنوه داخل خزان الصرف بالشقة.. اللقطات الأولى لجريمة قتل مسن على يد زوجته ونجله بالمنيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

بالعباءة والقفطان المغربي.. نجمات يتنافسن على أجمل إطلالة رمضانية.. صور