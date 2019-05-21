أبو الغيط يدين محاولة الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة جماعة الحوثيين مجددًا أمس، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، مُشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط لأمن واستقرار السعودية وانما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.



