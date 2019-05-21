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رياضة

مخيتاريان يغيب عن أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:55 م
مخيتاريان
مخيتاريان
إسراء أشرف
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، رسميًا، غياب الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب الفريق، عن نهائي الدوري الأوروبي، أمام مواطنه تشيلسي، يوم 29 مايو الجاري، والمقرر إقامته في "باكو".

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة مخيتريان مع آرسنال في النهائي، وذلك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

وأكد آرسنال في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني،ه أن مخيتريان لن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستتجه إلى "باكو" لخوض نهائي "يوروباليج".

وأشار البيان إلى أن بعد مناقشة الأمر معه ومع عائلته، قرر النادي عدم سفر اللاعب مع بعثة الفريق، خوفًا عليه.

وأبدى النادي قلقه لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأخطره بقرار عدم سفر مخيتاريان إلى أذربيجان.

وأعرب النادي عن حزنه الشديد، لغياب مخيتاريان عن نهائي اليوروباليج، في ظروف كهذه، لأنه حدث نادر في مسيرة لاعبي كرة القدم.

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