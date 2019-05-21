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حوادث

هاتف محمول يتسبب في مصرع شخصين بالفيوم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:03 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
لقى شخصان مصرعهما فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، لوجود خلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شركة اطسا بالمشاجرة .

تبين من التحقيقات ان المشاجرة وقعت بين عائلتى معوض وعبد الواحد بقرية الغرق مركز إطسا لخلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول
استخدمت فيها الاسلحة البيضاء والشوم بين العائلتين ، مما اسفر عن مصرع عبد الله عبد التواب ووليد محمود من العائلتين .

وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان المشاجرة ، وتمت السيطرة عليها والقبض على المتهمين.

تم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى إطسا المركزى والثانية الى مستشفى الفيوم العام .

وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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