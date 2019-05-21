هاتف محمول يتسبب في مصرع شخصين بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، لوجود خلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول.
تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شركة اطسا بالمشاجرة .
تبين من التحقيقات ان المشاجرة وقعت بين عائلتى معوض وعبد الواحد بقرية الغرق مركز إطسا لخلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول
استخدمت فيها الاسلحة البيضاء والشوم بين العائلتين ، مما اسفر عن مصرع عبد الله عبد التواب ووليد محمود من العائلتين .
وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان المشاجرة ، وتمت السيطرة عليها والقبض على المتهمين.
تم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى إطسا المركزى والثانية الى مستشفى الفيوم العام .
وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .
تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم اخطارا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شركة اطسا بالمشاجرة .
تبين من التحقيقات ان المشاجرة وقعت بين عائلتى معوض وعبد الواحد بقرية الغرق مركز إطسا لخلافات سابقة حول ملكية تليفون محمول
استخدمت فيها الاسلحة البيضاء والشوم بين العائلتين ، مما اسفر عن مصرع عبد الله عبد التواب ووليد محمود من العائلتين .
وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان المشاجرة ، وتمت السيطرة عليها والقبض على المتهمين.
تم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى إطسا المركزى والثانية الى مستشفى الفيوم العام .
وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .