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رياضة

أول تعليق من جهاز منتخب مصر على القائمة الأولية لأمم أفريقيا 2019

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:58 م
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
نور عادل
رفض أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم، الرد على هجوم محمد عواد،حارس مرمى الوحدة السعودي، على اختيارات قائمة المنتخب الأولية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال ناجي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الوقت الحالي ليس وقت هجوم او الرد على الهجوم ولكن هو وقت التركيز على منتخب مصر فقط.

وأضاف:" الوقت الحالي يحتاج الدعم من الجميع لمنتخب مصر، يحتاج أن يبتعد الجميع عن المشاكل حرصا على مصلحة المنتخب، لافتا الى أننا" مقبلون على بطولة كبيرة ويجب أن يظهر المنتخب بأفضل شكل، وهذا ما يجب التركيز عليه".

وكان محمد عواد قد هاجم أحمد ناجي والجهاز الفني لمنتخب مصر قائلًا: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار"مضيفًا:"عندما تأتي لمشاهدتي على الطبيعة في السعودية وتقول لي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منك ترشيح حارس مرمى فاقترحت اسم عواد عليه"، وتساءل "على أي أساس رشحت اسمي؟".

ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا للبطولة القارية، قبل أن يلتقي وديًا مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 في الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي ( الاهلي) محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمد أبو جبل (سموحة)

خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - علي غزال (فيرينسي البرتغالي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

وأسفرت القرعة، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بالإضافة إلى زيمبابوي.

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