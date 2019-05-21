محاضرة مطولة من لاسارتي مع لاعبي الأهلي خلال المران

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطوَّلة مع اللاعبين داخل ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري.



وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.



ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.