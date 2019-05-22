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رياضة

تيتو جارسيا: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر .. وقد نغير طريقة اللعب في بطولة الأمم .. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:57 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد رشاد
أكد تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أن عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز هو أفضل لاعب فى مصر فى الوقت الحالي.

وقال جارسيا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عبدالله السعيد أفضل لاعب منذ شهر يناير حتى الآن".

وأكمل: "قد نلعب بأكثر من طريقة في كأس أمم أفريقيا، مثل 4-1-4-1 و 4-2-3-1 ومن الممكن أن نلعب مثل بيراميدز، وذلك سيعتمد على إسلوب المنافس وأجواء المباراة".

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