عبر نايل سات .. هذا هو تردد القناة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. فيديو

قامت شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للإنتاج التليفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، بالكشف عن قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.



وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد كشف في وقت سابق، عن استعداد التليفزيون المصري، عن طريق البث الأرضي لنقل منافسات بطولة أمم أفريقيا.



شركة "سينرجي" عبر "فيس بوك" قامت بنشر فيديو دعائي للقناة المصرية بوجود نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر.



وكشفت شركة "سينرجي" عن تردد القناة عبر نايل سات 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32، ومن المقرر أن يبدأ البث يوم 25 من شهر مايو.