انبي يكشف عن مصير علي ماهر بعد الفوز على المقاصة

وجه عبدالناصر محمد مدير الكرة لنادى إنبى الشكر لمجلس إدارة النادى على دعم الفريق، مشددًا على أن على ماهر استطاع تقدم نتائج رائعة مع الفريق منذ قدومه.





وأكد عبد الناصر محمد، أن على ماهر، المدير الفني لانبي، صنع المستحيل مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية، مؤكدًا أنه استلم الفريق البترولى وهو يحتل المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.





وأضاف عبدالناصر فى تصريحات لصدى البلد، أن على ماهر استطاع أن يصل بفريق إنبى إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.





وقال عبد الناصر محمد أنه من غير المعقول أن يطرح مجرد الطرح الحديث عن مستقبل مدرب حقق لنا هذه النجاحات.



