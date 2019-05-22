حدث ليلاً.. تأجيل الامتحانات بسبب حرارة الجو.. وقناة مجانية لبث أمم أفريقيا

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدة أحداث وقرارات مهمة نرصدها في هذا التقرير.





قررت وزارة المالية، صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عن شهر مايو الحالي، بما فيها المحوّل على البنوك، غدًا الخميس، في إجراء استثنائي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.





من ناحية أخرى، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم.





وأضاف رشوان فى تصريحات له ، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.. كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي مع باقي زملائهم من أعضاء النقابة.





فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب أسفل كوبرى الهرم في حالة تعفن تم نقل الجثة المشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.





وتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من أسفل نفق الهرم بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن تم استدعاء سيارة إسعاف واستخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة.





وقال مصدر أمني إنه جار التعرف علي الجثة ونشر أوصافها للوصول إلى هوية المتوفى.





بينما استقبل رئيس نادي الزمالك ، لمطار القاهرة الدولي، بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي ، التي ستواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في إياب الدور النهائي ، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .





وكشفت، شركة شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للانتاج التلفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.





ونشرت الشركة عبر "فيس بوك" قامت بنشر فيديو دعائي للقناة المصرية بوجود نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر، على تردد القناة عبر نايلسات 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32، ومن المقرر أن يبدأ البث يوم 25 من شهر مايو.





ومن المتوقع أن يتم طرح أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني.





وللتمكن من مشاهدة القناة، فإنه ستتم إتاحة أجهزة استقبال حديثة، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، سيحتاج إلى جهاز استقبال بسيط، وإذا كان لا يدعم هذه الخاصية سيحتاج إلى الجهاز والإريال".





وأكدت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، خبر انفصالها عن المطرب أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب آرب أيدل، مشيرة إلى أن عودتها إليه أصبحت مستحيلة.





يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إحتفال أحمد جمال وديانا الخميس، بخطبتهما، إذ اتسم حفل الخطوبة بالخصوصية وبعيدًا على أعين الصحافة والإعلام.





وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظات خاصة صعيد مصر.





وأعلن عزيز، عن القرار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: نظرا لارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس الموافق ٢٣ - ٥ سيتم تأجيل الامتحانات في هذا اليوم إلى نهاية الامتحانات.





وتابع رئيس جامعة سوهاج رسالته للطلاب: قرار تأجيل الامتحانات يشمل جميع كليات الجامعة بالمقر القديم والجديد.





فيما أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن المجلس الأعلى للأزهر، وافق على أن يُعقد امتحان مواد التخلف، مع امتحان التصفية في شهر سبتمبر من كل عام.



