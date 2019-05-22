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منوعات

طقوس أدت لنكبة.. زفاف يتحول لحفل تحرش واغتصاب جماعي بالصين.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:39 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تحول حفل زفاف من احتفال عروسين بحياتهم الجديدة إلى حفل تحرش واعتداء على وصيفات العروس من قبل أصدقاء العريس، فبدلًا من أن تكون هذه الليلة ذكرى سعيدة على أصدقاء العروس، باتت ذكرى بائسة لن ينساها أبدا.

ورصد مقطع فيديو تلك الواقعة، حيث ظهر مجموعة من الرجال ويبلغ عددهم حوالي 6 وهم يتحرشون بـ 4 من وصيفات العروس، وتطور الأمر إلى الاعتداء الجنسي، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونُشر ثلاثة مقاطع فيديو أخرى من نفس الواقعة التي حدثت في شينجتان بمقاطعة قوانجدونج، على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وعلت صرخات الفتيات للنجدة بهن وهن يحاولن صد الرجال، بينما كان الرجال يقفون ويضحكون عليهن، وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية لصحيفة "بكين تايمز" بأنهم يعلمون أن الحادث وقع وأنه سيتم التحقيق فيه.

جدير بالذكر أن هذا الحادث وقع نتيجة جزء من طقوس مزعجة تسمى 'naohun' وهي عبارة عن طرح النكت وأن يفرض الأصدقاء الأحكام على العرسان، وبعض الألعاب ضمن الطقوس تتضمن جلب العروس أو تحطم بوابة الزفاف.

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