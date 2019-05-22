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رياضة

100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:50 ص
سولشاير مدرب مانشستر
سولشاير مدرب مانشستر يونايتد
محمد السعيد
اقترب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس، من الانضمام إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد بات قريبا من ضم زاها، بعد انسحاب آرسنال وتوتنهام من الصفقة.

وكان كريستال بالاس حدد 100 مليون يورو، من أجل الموافقة عن رحيل زاها، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك زاها مع كريستال بالاس في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم المنقضي، سجل خلالهما 10 أهداف، وسجل 5 آخرين.

ويسعى مانشستر يونايتد لعقد تدعيمات قوية، خلال الصيف المقبل، لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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