برلمانية تطالب بباقة أسعار مميزة لمشجعي كأس الأمم لزيارة المقاصد السياحية

طالبت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم باقة أسعار مميزة لضيوف مصر من حاملي بطاقات التشجيع بكأس الأمم الأفريقية "FAN ID"، لدخول المقاصد السياحية والمواقع الأثرية خلال فترة إنطلاق البطولة، تنشيطًا لحركة السياحة خاصة وأن هؤلاء الضيوف بمثابة سفراء جدد للسياحة المصرية، كون من بينهم شخصيات رياضية عالمية وإعلاميون ومشاهير علي وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل روايتهم لتجربتهم السياحية فى مصر لها الأثر الإيجابي علي حركة السياحة الوافد من السوق الأفريقى.



وأوضحت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنها تواصلت مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار فى هذا السياق، والذى أكد بدوره على أن المقاصد الأثرية ستكون مفتوحة للأفارقة بنفس الأسعار التى يدفعها المصريون لمدة عام بمناسبة رئاسة مصر للإتحاد الافريقي، لافتة إلى أن ذلك التوجه يُعد عودة قوية لمصر في القلب من القارة السمراء، تتويجًا لجهود القيادة السياسية.



وأشارت إلى أن الجهد المبذول من مؤسسات الدولة تجاه تنظيم البطولة منذ أن أخرجت مشهد قرعة البطولة التي جرت شهر إبريل الماضي في ساحة الأهرامات مُبشر، مشددة على أن المسئولية تحتم التكاتف من الجميع لخروج البطولة بشكل مشرف لمصر وتحويل البطولة إلي جسر تعبر من خلاله السياحة الرياضية إلي مصر.