13 نصيحة علشان بيتك وعربيتك ميولعوش بسبب ارتفاع درجات الحرارة



وقال محمود عبد العزيز معلم تدريب بالادارة العامة للحماية المدنية انه هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها تجنبا لحدوث اية خطورة ومنها إخلاء السيارات من





- الفواحات

- المشروبات الغازية

- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.



واضاف انه يجب القيام بعدة خطوات لتقليل ارتفاع درجة حرارة السيارة وتتضمن



- فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ) لادخال هواء متجدد للسيارة

- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

- التاكد من صلاحيه طفايات الحريق واستخدامها في حالة اشتعال السيارة.



اما بالنسبة للمنازل فيجب عدم تشغيل سخانات الماء باستمرار اذا كان السخان كهرباء او غاز، الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات الذروة.



حذرت الادارة العامة للحماية المدنية المواطنين بسبب ازدياد حرارة الجو خلال الايام المقبلة من عدة اشياء قد تمثل خطورة حيث يؤدي ذلك الطقس مع بعض الممارسات الخاطئة الي ارتفاع نسبة نشوب الحرائق.