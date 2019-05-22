ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

13 نصيحة علشان بيتك وعربيتك ميولعوش بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:22 م
ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة
ندى حمودة - أحمد مهدي
حذرت الادارة العامة للحماية المدنية المواطنين بسبب ازدياد حرارة الجو خلال الايام المقبلة من عدة اشياء قد تمثل خطورة حيث يؤدي ذلك الطقس مع بعض الممارسات الخاطئة الي ارتفاع نسبة نشوب الحرائق. 

وقال محمود عبد العزيز معلم تدريب بالادارة العامة للحماية المدنية انه هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها تجنبا لحدوث اية خطورة ومنها إخلاء السيارات من 

- الفواحات
- المشروبات الغازية
- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

واضاف انه يجب القيام بعدة خطوات لتقليل ارتفاع درجة حرارة السيارة وتتضمن 

- فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ) لادخال هواء متجدد للسيارة
- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل
- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
- التاكد من صلاحيه طفايات الحريق واستخدامها في حالة اشتعال السيارة. 

اما بالنسبة للمنازل فيجب عدم تشغيل سخانات الماء باستمرار اذا كان السخان كهرباء او غاز، الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات الذروة.

موضوعات متعلقة

تزامنا مع موجة الحر.. صحة الدقهلية تضع خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد

6 نصائح مهمة لسائقي السيارات لمواجهة الحر الشديد

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية: الأهلي لن يدعم الزمالك أمام بركان

تراجع جديد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-5-2019

انضمام 5 لاعبين .. أول تعليق لـ تركي آل الشيخ على اكتساح بيراميدز لقائمة المنتخب

أول ضحايا البريكست.. انهيار أكبر شركة حديد في بريطانيا وتسريح آلاف العمال

الداخلية: مصرع 2 من العناصر الإجرامية محكوم على أحدهما بالإعدام في الدقهلية.. صور

بسبب زوجته.. القبض على مارادونا فور وصوله إلى الأرجنتين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان

قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور

الجرنال والمياه لمواجهة أشعة الشمس.. كيف تعامل المصريون مع الطقس والحرارة فوق الـ45.. صور