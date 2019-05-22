إيران تكشف سر زيارة وزير خارجية سلطنة عمان المفاجئة

كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي عن سبب الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي.



وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال، واعظي إن علوي بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، آخر التطورات الإقليمية، نافيا ما تردد حول توسط علوي بين إيران والولايات المتحدة.



وكان علوي قد وصل إلى طهران، أول أمس الاثنين، والتقى محمد جواد ظريف، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة.



