فى إعلان رسمي.. BMW تستغل تقاعد رئيس مرسيدس على طريقتها الخاصة.. فيديو

يبدو أن حرب الإبداع الإعلانية بين الشركتين الأعرق فى العالم مرسيدس بنز و بلي إم دابليو لن تتوقف أبدًا، بعدما استغلت الأخيرة خروج رئيس شركة مرسيدس على المعاش، فقررت إستغلال الأمر بإعلان يروج لسيارتها بطريقة ذكية جدًا.



استحضرت BMW ممثل لتأدية دور ديتر زيتشة الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس، وأظهرته فى مكتبه خلال أخر يوم عمل له، حيث يودع موظفيه ويتم إيصاله إلى منزله بسيارة مرسيدس فاخرة.



وبعد إنصراف سائق الشركة، ذهب إلى جراج منزله وأطلق العنان لسيارته الـ BMW، ليتنزه بها بكامل حريته بعيدًا عن العمل، واختتمت الشركة الإعلان بعبارة "شكرًا زيتشة على سنوات من المنافسة الملهمة..لطالما أبهرتنا".



