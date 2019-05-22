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رياضة

قبل مواجهة الزمالك بـ نهائى الكونفيدرالية.. نهضة بركان يؤدي تدريبه الأول فى بتروسبورت

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:53 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك ونهضة بركان
محمد رشاد
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع.

ويستقبل ستاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء ، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى فى الصباح، حيث كان فى استقبالهم مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف دون رد فى المغرب.

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