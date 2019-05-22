حلا شيحة تكشف عن أسماء أبنائها وتدخل في نوبة بكاء بسبب غوريلا رامز في الشلال







وجه رامز رسالة لـ حلا قائلا « حلا دخلت المجال في يوم وليله .. وبعد كده اختفت ولبست الحجاب و بعد ايام الكل تفاجأ وقلعت الحجاب و الجميع علم انه فقد الاحساس وقلنا عليها اتجننت خلاص».



رامز جلال ساخرا من حلا شيحة: أبلة فكيهة هلت علينا.

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سخر الفنان رامز جلال من الفنانة حلا شيحة، أثناء نزولها من مصعد الطائرة لخوض مقلب برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، قائلا: " مدرسة ألعاب نزلت حوش المدرسة من الطيارة أبلة فكيهة هلت علينا ".



لحظة سقوط حلا شيحة من أعلى كوبري رامز في الشلال.



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سقطت الفنانة الفنانة حلا شيحة ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



حلا شيحة تغرق في الشلال.. وتصرخ على الهواء



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انهارت الفنانة حلا شيحة، فور وقوعها في مقلب "رامز في الشلال" وصرخت بمجرد سقوطها فى الشلال، قائلة: "لا لا لا فى ايه حد ينقذنا ".



صدمة حلا شيحة علي الهواء بسبب غوريلا رامز في الشلال.



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أصيبت الفنانة حلا شيحة، بصدمة كبيرة خلال لقائها ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الفنان "رامز جلال"، وذلك فور رؤيتها الـ"غوريلا" التي حاولت مهاجمتها وبدأت محاولة الهروب، ولكنها لم تتمكن، وكادت أن تفقد الحركة بسبب الصدمة الكبرى .



لهذا السبب.. حلا شيحه تبكي علي الهواء.



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دخلت الفنانة حلا شيحة في نوبة بكاء شديدة لحظة سقوطها من أعلى كوبري " رامز في الشال "، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الفنان "رامز جلال"، وبدأت في الاستنجاد بالمتواجدين من أجل انقاذها قبل تعرضها للغرق في المياه .



أول رد فعل لـ حلا شيحة بعد رؤية غوريلا رامز



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ظهرت علامات الخوف والهلع على حلا شيحة فور سماع صوت الغوريلا وحاولت الجري بعيدا عن الغوريلا مع الصراخ المتواصل والبكاء والعويل.



حلا شيحة تكشف أسماء أبنائها الأربعة بعد مقلب رامز





بدا علامات الخوف على الفنانة حلا شيحة والركض بعيدا عن الغوريلا والصراخ المتواصل والبكاء والعويل ، وبعد كشف المقلب دخلت " شيحة" فى نوبة بكاء ولكن رامز استطاع إلقاء بعض النكات لإخراجها من حالتها وسؤالها على أسماء أبنائها الأربعة وهم هنا ، خديجة ، وعائشة ، وأحمد.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

















سقطت الفنانة حلا شيحة، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لتكون هي الضحية السابعة عشرة.وتعرضت حلا شيحه لمواقف حرجة وصعبة، وفقد أنفاسها أثناء رؤية "غوريلا رامز في الشلال"، قبل أن يعلن رامز جلال عن شخصيته الحقيقية، وفيما يلي أبرز المواقف التي تعرضت لها الفنانة حلا شيحة .رامز جلال يوجه رسالة لـ حلا شيحة.