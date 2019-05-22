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ديني

خالد الجندي: الشائعات وسيلة المنافقين لهدم المجتمعات.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:15 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة -رضي الله عنها- روج لها شياطين الإنس، وضعاف الإيمان، حتى انقسم المسلمين إلى 3 فرق، منهم منافقون وخفاف العقل ومؤمنون.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «حصل ما يسمى فرز للمجتمع، بعد ترديد هذا الافتراء والكذب، التى روجها المنافقون، باتهام السيدة عائشة -رضي الله عنها-، بوجود خلوة غير مقبولة، ولم يتهموها بالزنا، وهذا كان افتراء جاء فى عرض وبيت النبي -صلى الله عليه وسلم- لتحطيم معنويات الأمة، بإدخال شائعة تدخل الحزن فى قلبه».

وأكد أن الشائعات وسيلة المنافقين لهدم المجتمعات، قائلًا: «شوفوا كم الأكاذيب الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى أصبحت حادثة الإفك أمر عادي فى مجتمعنا الراهن».

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