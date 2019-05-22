إيبارشية ملوي تحتفل بالذكرى الـ 33 لنياحة أول أسقف لها.. صور

احتفلت إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين بالذكرى الثالثة والثلاثين لنياحة الأنبا بيمن أول أسقف للإيبارشية في العصر الحديث.





وصلى الأنبا ديمتريوس أسقف الايبارشية صلاة الشكر بالمزار الذي يرقد فيه جسد الأب الأسقف المتنيح، كما صلى القداس الإلهي بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والشعب القبطي.





يذكر أن المتنيح الأنبا بيمن (كمال حبيب أنطونيوس) كان من رواد خدمة التربية الكنسية وهو حاصل على ماجستير في التربية وماجستير في العلوم اللاهوتية من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ، خدم بمدارس الأحد بشبرا وصار أمينًا عامًا لها بكنيسة مارمينا شبرا وهو في عمر ٢٤ سنة.





ترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يونيو ١٩٧٣، ثم سيم أسقفًا عامًا بيد المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث سنة في يونيو ١٩٧٥ وتم تعيينه عميدًا لمعهد الرعاية والتربية بالقاهرة.





جرى تجليسه أسقفًا لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين في يوليو ١٩٧٦ ليصبح أول أسقف للإيبارشية بعد تقسيم إيبارشية المنيا إبان نياحة مطرانها السابق نيافة الأنبا ساويرس.



