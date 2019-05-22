طريق الحسم.. الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة فى مواجهة الإسماعيلي بـ الدوري

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء الإسماعيلي، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بج العرب بالإسكندرية، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدورى المصري.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.



خط الوسط: رمضان صبحى، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات.



الهجوم: وليد أزارو.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - صالح جمعة - رامي ربيعه - أحمد فتحي - جيرالدو - أجايي - مروان محسن.