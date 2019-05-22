محمد سامي: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرق مجهود ولد الغلابة

نشر المخرج محمد سامي تعليقا غامضا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وتسبب فى حيرة لدى متابعيه.



وقال سامي: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان".



ويشارك محمد سامي هذا العام بمسلسل "ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة.



