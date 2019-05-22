الإسماعيلي بثلاثة مهاجمين أمام الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن محمود جابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه للقاء الأهلي الذي يقام اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب، فى مباراة مؤجلة من الاسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.





ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد ما خاض 31 مباراة، أما الأهلي فيتصدر الدوري برصيد 73 نقطة بعد ما خاض 31 لقاء أيضًا.





وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد فوزي





في الدفاع: أحمد أيمن- محمود متولي- باهر المحمدي- أسامة إبراهيم





في الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"- عماد حمدي- مصطفى فارس





في الهجوم: محمد صادق- محمد الشامي- كريم بامبو



