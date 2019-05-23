عمرو أديب عن مباراة اليوم.. الإسماعيلى كان ممكن يكسب الأهلى النهاردة

تعادل الأهلي والإسماعيلي اليوم 1-1 و صدمت النتيجة جمهور القلعة الحمراء بسبب ثقتهم الشديدة في الفوز التي جعلت لاعبي الأهلي يستهينوا بالفريق المنافس .



غرد الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على تويتر عقب المباراة معلقا على أداء النادي الأهلي في المباراة قائلا :" أظن إن الأهلي خسر النقطتين بسبب القناعة الغريبة اللي موجودة عند اللاعيبة إنه حيكسبوا الماتش في كل الأحوال وإنه أمر تحصيل حاصل ".



وأضاف .." الحظ والتوفيق أهلاوي بس بعض الأحيان الكورة بتقول سوري مش النهاردة اتعبوا شوية علشان تكسبوا على فكرة الإسماعيلى كان ممكن يكسب الماتش النهارده".





