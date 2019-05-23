برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه قبل الميركاتو المقبل

حدد نادي برشلونة الإسباني، سعر بيع لاعبه البرازيلي مالكوم إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي يترقب ضم اللاعب فى الميركاتو الصيفي القادم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حدد سعر رحيل مالكوم عن أبواب ملعب "الكام نو" بمبلغ يقل عن 40 مليون يورو.



وكان نادي برشلونة قد نجح فى خطف مالكوم من نظيره روما الإيطالي فى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الماضي، بعد التعاقد معه قادما من بوردو الفرنسي.