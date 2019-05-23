ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه قبل الميركاتو المقبل

الخميس 23/مايو/2019 - 07:03 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حدد نادي برشلونة الإسباني، سعر بيع لاعبه البرازيلي مالكوم إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي يترقب ضم اللاعب فى الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حدد سعر رحيل مالكوم عن أبواب ملعب "الكام نو" بمبلغ يقل عن 40 مليون يورو.

وكان نادي برشلونة قد نجح فى خطف مالكوم من نظيره روما الإيطالي فى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الماضي، بعد التعاقد معه قادما من بوردو الفرنسي.

ترشيحاتنا

حصلا على الإنذار الثالث.. الإسماعيلي يفقد نجميه أمام الجونة

استولى على 978 بطاقة تموينية.. ضبط مدير مخبز بالبحيرة لاتجاره بالدقيق في السوق السوداء

غنولي ماما .. نجمة آراب إيدل تعلن عن حملها

ضعي قمر الدين على بشرتك لهذا السبب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توضح حقيقة تأجيل امتحانات اليوم

الأزهر ينصح بعبادة في رمضان توسع الرزق وتطيل العمر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه شباب.. أنطونيو بانديراس يخطف الأنظار مع حبيبته في مهرجان كان السينمائي ..صور

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور