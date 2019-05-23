تعرف على خدمات الدفع الإلكترونى لمستحقات الحكومة ببنك فيصل الإسلامى.. خدمات

تتيح الخدمة إمكانية الاستفسار عن جميع المدفوعات الضريبية المنفذة إلكترونيًا في أي مدى زمني وتسهيل دفع الضرائب إلكترونيًا في أي وقت زمني وتسهيل دفع الضرائب إلكترونيًا عبر شبكة واسعة من فروعنا، هذا بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد.





يمكنك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني للضرائب الدفع مباشرة من الحساب المصرفي دون الحاجة لسحب القيمة نقدًا أو بشيك، بالتالي تجنب العميل احتمالات فقدان النقدية أو الشيكات المصرفية الصادرة.





لأن خدمة الدفع الإلكتروني للضرائب هي خدمة مجانية، يمكن للعملاء الآن تفادى دفع التكاليف الإضافية المطلوبة لإصدار الحوالات المصرفية أو الشيكات أو السحب النقدى.





يحرص بنك فيصل الإسلامى المصري على تقديم خدمات متميزة لعملائه من خلال خدمة الدفع الإلكتروني الحكومي بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية E-FINANCE المسئولة عن تشغيل وإدارة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وذلك للتيسير عليهم في سداد المستحقات الحكومية.وتتيح هذه الخدمة سداد المتحصلات الحكومية مثل "الرسوم الجمركية –الضرائب-مستحقات حكومية أخرى" عن طريق أقرب فرع من فروع البنك.مميزات خدمة تحصيل المستحقات الحكومية بفروع البنك للعملاء وغير العملاء:- تجنب العملاء مخاطر نقل الأموال.- إمكانية السداد النقدى في أي وقت خلال العام من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.- تجنب مخاطر الفقد والضياع للشيكات الشخصية /المصرفية.- السداد الإلكتروني يوفر التأثير الفوري واللحظي لسداد جميع المدفوعات الحكومية.- توفير الوقت والجهد.الخدمات الحكومية التى يقدمها البنك:1- خدمة سداد الرسوم الجمركية وتتميز هذه الخدمة بما يلي:-• السهولة والتيسير على العملاءيمكن لعملاء الجمارك الذين يستوردون شحنات ضخمة وبشكل مستمر الحصول على حساب جمركي يصلح للتعامل مع سلطات المنافذ الجمركية المختلفة، والهدف من هذا الحساب هو تسريع الإجراءات والحفاظ على الوقت.• الدقةتحدد الخدمة المبالغ المطلوبة بدقة لكل شهادة جمركية من خلال الربط المباشر مع شبكة مصلحة الجمارك، وبالتالي يمكن تجنب أي خطأ في قيمة المبلغ المدفوع.2- خدمة سداد الضرائب المصرية• يقدم البنك خدمة دفع الضرائب إلكترونيًا مجانًا، وتشمل جميع أنواع ضرائب الدخل والضرائب على المبيعات على مدار العام، يمكن للعملاء تقديم طلب لدفع المبلغ المطلوب عن طريق ملء استمارة الطلب التي تشير إلى نوع الضريبة وبعد تقديم الرقم الضريبي الذي يستخدم لتأكيد هوية العميل على النظام قبل أن يتم السداد، ويمكن للعميل الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني للضرائب تمامًا مثل الدفع الإلكتروني للجمارك والتي تتمثل في:-• السهولة والتيسير على العملاء• الأمان• القيمة الاقتصادية3. سداد مستحقات حكومية أخرى مثل:- التأمينات الاجتماعية- مدفوعات الجامعات الحكومية والخاصة- التبرعات مثل صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري