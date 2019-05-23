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حوادث

29 سائقاً تحت تأثير المخدرات.. والرادار يضبط 2051 تجاوز للسرعات القانونية

الخميس 23/مايو/2019 - 12:38 م
حملة مرورية
حملة مرورية
مصطفي الرماح - أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. 

وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 4626 مخالفة مرورية متنوعة بينها 2051 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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