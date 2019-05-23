29 سائقاً تحت تأثير المخدرات.. والرادار يضبط 2051 تجاوز للسرعات القانونية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.





وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 4626 مخالفة مرورية متنوعة بينها 2051 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.



