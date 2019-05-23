بسبب جرعة مخدرات.. حبس 4 متهمين لتورطهم في وفاة مدمن بـ الخليفة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية بحبس 4 متهمين، فى واقعة مصرع شاب اثر جرعة مخدرات زائدة والتخلص من جثته بمقابر الامام الشافعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحرى حول الواقعة.



وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بالعثور جثة شخص "مجهول الهوية" بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بدائرة القسم، وبعمل التحريات أمكن التوصل إلى مشاهدة سيارة "ملاكى" توقف قائدها بمكان العثور على المتوفى، وفي وقت معاصر لإكتشاف الواقعة، بإستدعاء مالكها وسؤاله، قرر أن أحد الأشخاص حضر إليه" صاحب ورشة لحام" ، مقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وطلب منه إستعارة السيارة ملكه بدعوى توصيل زوجته إلى المستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه كان يتواجد بصحبة المتوفى و3 أشخاص "محددين" داخل المحل الخاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لتعاطى المواد المخدرة "الهيروين" ، وأثناء ذلك شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة نتيجة تعاطية جرعة زائدة من المخدر مما أدى إلى وفاته ، حيث قام أحدهم بالإستيلاء على مبلغ مالى (800) جنيه كان بحوزته وقيامهم بنقل المتوفى إلى منطقة العثور عليه بإستخدام السيارة المشار إليها ، والتخلص من كافة متعلقات، فى محاولة منهم لإخفاء هويته.



وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم المبلغ المالى المستولى عليه والخاص بالمتوفى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم العثور على بعض متعلقات المجنى عليه بمكان التخلص منها بشارع مجرى العيون بدائرة القسم، وبإستدعاء الزوجة السابقة للمتوفى تعرفت عليه وقررت أنها إنفصلت عنه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.



واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.