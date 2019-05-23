يبحث كثيرون عن سحور مختلف، لعدم الملل يوميا لذلك يمكنك ان تقدمي طبق البيض بالعجوة علي سحور رمضان بدون اطباق اخري ، وبذلك تكونين قدمتي وجبة متكاملة فى طبق واحد من البيض بالعجوة .





ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيض بالعجوة وهي تعتبر اكلة من المطبخ المصري لتقديمها لصغارك والكبار على السحور، و تتميز بطعمها اللذيذ كما ان لها قيمة غذائية عالية.



مقادير عمل البيض بالعجوة :

6 حبات تمر طري (عجوة)

1 ملعقة كبيرة سمن او زبدة

2 بيضة

¼ ملعقة ملح

¼ ملعقة فلفل



طريقة عمل البيض بالعجوة :

1- قطّعي التمر إلى قطع متوسطة.

2- ضعي السمن في مقلاة على النار ثم اضيفي العجوة المقطعة ثم قلّبيه لمدة دقيقتين.

3- اصنعي حفرة في التمر بعدد البيض ثم ضعي البيض و تبّليه بالملح والفلفل.

4- اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض تمامًا ثم قدميها.





طريقة تقديم البيض بالعجوة :

ضع العيش المحمص في الطبق

زينى الطبق بباقي التمر لمن يريد ان يتناوله بدون البيض





فوائد البيض بالعجوة في السحور



يعوض الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة ، كما انه علاج فعال للانيميا ، مقوي للرجال ، كما ان التر بالبيض يحتوي علي الكربوهيدرات والالياف الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ولذلك يكون طبق العجوة بالبيض وجبة متكاملة للسحور

