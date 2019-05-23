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طريقة عمل البيض بالعجوة

الخميس 23/مايو/2019 - 09:35 م
صدى البلد
ريهام قدري
يبحث كثيرون عن سحور مختلف، لعدم الملل يوميا لذلك يمكنك ان تقدمي طبق البيض بالعجوة علي سحور رمضان بدون اطباق اخري ، وبذلك تكونين قدمتي وجبة متكاملة فى طبق واحد من البيض بالعجوة .


ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيض بالعجوة وهي تعتبر اكلة من المطبخ المصري لتقديمها لصغارك والكبار على السحور، و تتميز بطعمها اللذيذ كما ان لها قيمة غذائية عالية.

مقادير عمل البيض بالعجوة :
6 حبات تمر طري (عجوة)
1 ملعقة كبيرة سمن او زبدة
2 بيضة
¼ ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل

طريقة عمل البيض بالعجوة :
1- قطّعي التمر إلى قطع متوسطة.
2- ضعي السمن في مقلاة على النار ثم اضيفي العجوة المقطعة ثم قلّبيه لمدة دقيقتين.
3- اصنعي حفرة في التمر بعدد البيض ثم ضعي البيض و تبّليه بالملح والفلفل.
4- اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض تمامًا ثم قدميها.


طريقة تقديم البيض بالعجوة :
ضع العيش المحمص في الطبق
زينى الطبق بباقي التمر لمن يريد ان يتناوله بدون البيض


فوائد البيض بالعجوة في السحور

يعوض الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة ، كما انه علاج فعال للانيميا ، مقوي للرجال ، كما ان التر بالبيض يحتوي علي الكربوهيدرات والالياف الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ولذلك يكون طبق العجوة بالبيض وجبة متكاملة للسحور

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