يبحث كثيرون عن سحور مختلف، لعدم الملل يوميا لذلك يمكنك ان تقدمي طبق البيض بالعجوة علي سحور رمضان بدون اطباق اخري ، وبذلك تكونين قدمتي وجبة متكاملة فى طبق واحد من البيض بالعجوة .
ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيض بالعجوة وهي تعتبر اكلة من المطبخ المصري لتقديمها لصغارك والكبار على السحور، و تتميز بطعمها اللذيذ كما ان لها قيمة غذائية عالية.
مقادير عمل البيض بالعجوة :
6 حبات تمر طري (عجوة)
1 ملعقة كبيرة سمن او زبدة
2 بيضة
¼ ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل
طريقة عمل البيض بالعجوة :
1- قطّعي التمر إلى قطع متوسطة.
2- ضعي السمن في مقلاة على النار ثم اضيفي العجوة المقطعة ثم قلّبيه لمدة دقيقتين.
3- اصنعي حفرة في التمر بعدد البيض ثم ضعي البيض و تبّليه بالملح والفلفل.
4- اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض تمامًا ثم قدميها.
طريقة تقديم البيض بالعجوة :
ضع العيش المحمص في الطبق
زينى الطبق بباقي التمر لمن يريد ان يتناوله بدون البيض
فوائد البيض بالعجوة في السحور
يعوض الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة ، كما انه علاج فعال للانيميا ، مقوي للرجال ، كما ان التر بالبيض يحتوي علي الكربوهيدرات والالياف الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ولذلك يكون طبق العجوة بالبيض وجبة متكاملة للسحور
ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيض بالعجوة وهي تعتبر اكلة من المطبخ المصري لتقديمها لصغارك والكبار على السحور، و تتميز بطعمها اللذيذ كما ان لها قيمة غذائية عالية.
مقادير عمل البيض بالعجوة :
6 حبات تمر طري (عجوة)
1 ملعقة كبيرة سمن او زبدة
2 بيضة
¼ ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل
طريقة عمل البيض بالعجوة :
1- قطّعي التمر إلى قطع متوسطة.
2- ضعي السمن في مقلاة على النار ثم اضيفي العجوة المقطعة ثم قلّبيه لمدة دقيقتين.
3- اصنعي حفرة في التمر بعدد البيض ثم ضعي البيض و تبّليه بالملح والفلفل.
4- اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض تمامًا ثم قدميها.
طريقة تقديم البيض بالعجوة :
ضع العيش المحمص في الطبق
زينى الطبق بباقي التمر لمن يريد ان يتناوله بدون البيض
فوائد البيض بالعجوة في السحور
يعوض الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة ، كما انه علاج فعال للانيميا ، مقوي للرجال ، كما ان التر بالبيض يحتوي علي الكربوهيدرات والالياف الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ولذلك يكون طبق العجوة بالبيض وجبة متكاملة للسحور