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منوعات

بعد صفعة جوجل لهواوي.. تعرف على أفضل 5 بدائل لـGoogle Play

الخميس 23/مايو/2019 - 09:38 م
أفضل 5 بدائل لـGoogle
أفضل 5 بدائل لـGoogle Play
قسم المنوعات
بعد إعلان شركة جوجل إيقاف نشاطها التجاري مع شركة هواوي الصينية، أصبح مستخدمي هواتف هواوي الذكية قيد الحظر من الوصول إلي خدمات جوجل، ولعل من أبرزها خدمات متجر جوجل، ولحسن الحظ هناك العديد من المتاجر الاليكترونية الاخري، التي تعمل كبديل لمتجر جوجل، بحيث يمكنك تنزيل وتثبيت وتحديث تطبيقات الاندرويد علي هواتف هواوي، ويذكر موقع "TechZim" التقني، أفضل ٥ متاجر لتطبيقات الاندرويد بديلة لمتجر جوجل.


１.APK Mirror:
يعمل APK كبديل لمتجر جوجل، حيث يساعدك في الحصول على التطبيقات التي تم تحميلها من متصفح الويب APK وعلى التحديثات الجديدة لها، ومن المميز بالمتجر أنه يلغي القيود الجغرافية، بمعني أنه يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيقات التي تم حظر استخدامها في دولتك.

٢.GetJar:
هي واحدة من أقدم متاجر التطبيقات الاندرويد الموجودة، والتي تم أنشائها عام ٢٠٠٤، يوجد بها العديد من التطبيقات والالعاب المجانية التي يمكنك تنزيلها مجانًا.


٣.Amazon Appstore:
تمتلك أمازون متجر للتطبيقات خاص بها، تم إطلاق عام ٢٠١١، ويحتوي المتجر على مجموعة مختارة من التطبيقات المجانية والمدفوعة، وتعتبر التطبيقات الموجودة بالمتجر خالية من التطبيقات الضارة.


٤.F-Droid:
يعتبر F-Droid متجرا فريدًا يتم تزويده بالتطبيقات المجانية والمفتوحة المصدر، بحيث إذا كنت من مطوري التطبيقات، فيمكنك بالفعل تنزيل هذه التطبيقات الموجودة بالمتجر، وإلقاء نظرة على إصدار التطبيق، ثم إنشاء إصدارات معدله أو متشعبة منه بنفسك.

٥.Uptodown:
هذا المتجر ليس فقط لتطبيقات Android ، ولكنه أيضًا للتطبيقات التي يمكن تحميلها على الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS و Mac و Windows ويبدو أن تصميمه يشبه متجر بلاي ولكن عدد تطبيقات المتاحة به أقل مقارنة بما يقدمه متجر بلاي، ومعظم التطبيقات الموجودة به خالية من البرامج الضارة.

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