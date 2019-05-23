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فن

كلبش 3 الحلقة 18.. تفاصيل مثيرة بين سليم الانصارى وأكرم صفوان

الخميس 23/مايو/2019 - 09:35 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تصدر كلبش 3 الحلقة 18 محركات البحث ولا سيما جوجل حيث يحرص عدد كبير من المشاهدين معرفة تفاصيل تطور الأحداث.

ومن المنتظر أن يشهد كلبش 3 الحلقة 18 بعض التطورات خاصة بعدما استطاع سميح – محمد على رزق أن يراقب هاتف "صدام"- محمود حافظ، والذى يعمل الحارس الخاص لأكرم صفوان – هشام سليم.

كذلك تشهد الحلقة 18 من مسلسل كلبش 3 معرفة سليم الأنصاري وفريقه السرى للمكان الذى يقابل فيه صفوان، لاسيما أن صفوان عندما يقابله سرا يعصب عينيه لكى يظل لا يعلم هذا المكان وسريته، كما تشهد الحلقة تطورات مرض السرطان للواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز.

مسلسل كلبش 3 تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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