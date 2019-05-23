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أخبار العالم

البنتاجون ينفي إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط

الخميس 23/مايو/2019 - 09:42 م
صدى البلد
أ ش أ
نفى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الخميس، إرسال أي جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ووصف تقارير إعلامية بهذا الخصوص بـ"الخاطئة".

وشدد شاناهان - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - على أن البنتاجون حريص على عدم حصول أي سوء حسابات مع إيران.
وأفاد مصدر مسئول بالبنتاجون في تصريح خاص لـ "الحرة" بأن هناك اجتماعا في البيت الأبيض بعد قليل لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطورات الشأن الإيراني.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.

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