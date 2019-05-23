حب الوطن يواصل نشاط دورته الرياضية الرمضانية بالجيزة والقاهرة.. صور

واصلت أعمال الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها لجنة شباب ائتلاف حب الوطن بالجيزة والقاهرة فعاليتها بقيادة كل من محمد أسامة عبد الجواد وأحمد الجويلي ومحمد عبد الرحمن أعضاء الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن.



وأوضح أسامة عبد الجواد أن الدورة الرمضانية لكرة القدم ستستمر حتي نهاية شهر رمضان المعظم والتي يشارك بها ١٢ فريق من شباب الجيزة والقاهرة ، مشيرا إلى ان الهدف من إقامة الدورات الرمضانية لكرة القدم هو تحفيز الرياضة لدى الشباب ودعم مواهبهم الرياضية وخلق روح المشاركة الايجابية، مؤكدا انه سيتم فى نهاية الدورة الرمضانية تنظيم احتفالية تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بحضور قيادات وكوادر ائتلاف حب الوطن.



وأشاد محمد اسامة عبد الجواد عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن بالشباب المشارك بدورة كرة القدم الرمضانية التي دائما تأتي بحلول الشهر الكريم وبكلا من احمد المصري وأيمن أسامة واحمد عبد السلام المنسقين للدورة الرمضانية التي أقيمت بأحدي ملاعب الجيزة ، كما أشاد بالشباب والجماهير التى حرصت على المشاركة وتشجيع لاعبى ونجوم الفرق المشاركة فى البطولة.

