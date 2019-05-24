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توك شو

بإعلان جديد.. Watch it تحث المواطنين على مشاهدة دراما رمضان بدون إعلانات

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
توك شو
طرحت منصة "watch it" للمحتوى الرقمي، إعلانًا جديدًا لحث المواطنين على مشاهدة دراما رمضان الموسم الحالي من خلالها عن طريق اشتراكهم في التطبيق.

ووفرت المنصة الفرصة لمشاهدة مسلسلات رمضان 2019، فى أى وقت وفى أى مكان، ودون إعلانات، وذلك لمزيد من الاستمتاع بالمحتوى الدرامى المميز للأعمال الرمضانية.

وكانت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، أعلنت أنه فى أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

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