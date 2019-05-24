نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد.. تفاصيل

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لقرائه لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد.
كان اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الوادي الجديد لعام 2018 - 2019.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 4228 طالبًا، أدوا امتحانهم أمام 116 لجنة موزعه علي الادارات التعليميه بمراكز المحافظة الخمسة .
ولمعرفة النتيجة اضغط هنا
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farb4host.net%2Fnews%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a-%25d8%25a7%2F%3Ffbclid%3DIwAR2krRd-tcM9J9bnwmzM96_NVbBymKWU3GtGaV7_twqF7QrQ0NSd3bYB7YY&h=AT0-9yigorcuALGtVQwFb6-aY88HBEBUQIdqat--WtNRRT-1QUslkhIwbnwQtbhn2svIJDh3_oeYDN3bhibffFipPzwnuqvsPAHt5p3GyIMIZs4UoNBg2AVWzeMbHIWwFEDn
كان اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الوادي الجديد لعام 2018 - 2019.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 4228 طالبًا، أدوا امتحانهم أمام 116 لجنة موزعه علي الادارات التعليميه بمراكز المحافظة الخمسة .
ولمعرفة النتيجة اضغط هنا
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farb4host.net%2Fnews%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a-%25d8%25a7%2F%3Ffbclid%3DIwAR2krRd-tcM9J9bnwmzM96_NVbBymKWU3GtGaV7_twqF7QrQ0NSd3bYB7YY&h=AT0-9yigorcuALGtVQwFb6-aY88HBEBUQIdqat--WtNRRT-1QUslkhIwbnwQtbhn2svIJDh3_oeYDN3bhibffFipPzwnuqvsPAHt5p3GyIMIZs4UoNBg2AVWzeMbHIWwFEDn