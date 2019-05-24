في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات بـ حياة الشيخ زايد.. صور

أحيت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ولد فى 6 مايو 1918 وتوفي فى 2 نوفمبر 2004 الموافق يوم 19 رمضان.





وبالحديث عن إنجازات الشيخ زايد الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بكافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والتعليمية في دولة الإمارات، وحرص على أن يسطع نور العلم في ربوع الوطن من خلال تأسيس المدارس والجامعات والمعاهد الثقافية والمجتمعية، وبناء نظام تعليمي يعزز الهوية الوطنية.





المرأة والطفل





وكان للمرأة والطفل حيز كبير في اهتمامات المؤسس، حيث آمن ببناء الإنسان وبأهمية دور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الدولة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود المبذولة في تنمية ونهضة الإمارات.





مجلس التعاون





وحول سياسته الخارجية اعتمد الشيخ زايد بن سلطان على ركائز تراعي مبادئ السلام والتسامح مع جميع شعوب العالم، وأسهمت نظرته المحنكة في دعم الاستقرار السياسي للإمارات حتى أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا.





سوريا والسودان





وفي فبراير سنة 1992، وقع صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي في دمشق ثلاث اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثلاثة مشاريع صناعية بقيمة 911 مليون درهم.





لبنان

وبعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتنفيذ مشروع إزالة الألغام والقنابل العنقودية امتدادًا لمشروع إماراتي لنزع الألغام في لبنان.





فلسطين





وكان زايد القائد من أكثر الداعمين معنويًا وإنسانيًا للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ومساندته في تخطي الصعاب والمعاناة حتى يقيم دولته المستقلة.





اليمن

وفي اليمن، ارتبط اسم الشيخ زايد بالعديد من المواقف الإنسانية والبطولية، منها إعادة بناء سد مأرب الذي يعود تاريخه إلى الألفية الأولى قبل الميلاد.





مصر وسوريا

وفي أوائل أكتوبر 1973، كان الشيخ زايد في زيارة لبريطانيا يتابع تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا تهم العالم العربي، وفوجئ بأخبار قيام حرب بين كل من مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وتحدث إلى الرئيس المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد، ليطمئن منهما مباشرة على الوضع الصعب، وقال لهما: "إنني معكما في كل ما تقومان به والإمارات معكم في كل ما تطلبون منها".





الصين وأمريكا

أما إنجازاته العالمية فلم تقتصر على مجتمعات أو بلاد بعينها، وتخطت مشاريعه ومؤسساته الإنسانية والخيرية والعلمية والاجتماعية حدود المكان والزمان دون الأخذ بعين الاعتبار لون أو دين أو عرق أو معتقد من يستفيد منها، حيث دعم العديد من المنظمات العالمية والدولية التي تهدف إلى مساعدة الشعوب والمجتمعات التي تعاني من الكوارث والحروب.





البوسنة والهرسك

كما دعم الشيخ زايد شعب البوسنة والهرسك خلال تعرضه لأبشع جرائم الحرب في تسعينات القرن الماضي حيث وجه في 26 أبريل 1993 بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار لإغاثتهم من الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.





مساجد زايد