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أخبار العالم

أول رئيس أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد.. ترامب يزور طوكيو غدا

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن اليابان تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوقعات بأن يحظى باستقبال حار حيث سيكون أول رئيس أجنبي يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد.

وفرضت الحكومة اليابانية حظرا على تحليق الطائرات بدون طيار، فوق الأماكن التي سيزورها ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، أن أفراد الأمن في العاصمة طوكيو وضعوا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن عددهم سيزداد في المطارات والشوارع المزدحمة خلال فترة الزيارة التي ستستمر 4 أيام.

ومن المنتظر أن تكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي بالإمبراطور ناروهيتو، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل الماضي، بعد ننازل أبيه أكيهيتو عنه، إذ قال مسؤول في إدارة ترامب، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذا "يدل على أن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن في أي وقت أقوى مما هو عليه الآن".

كما سيتابع ترامب بطولة "السومو" يوم الأحد في حلبة ريوجوكو كوكوجيكان، وقالت صحيفة "أساهي شيمبون" إن ترامب سيقدم للفائز كأسا أطلق عليها للمناسبة اسم "كأس ترامب".

ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى اليابان بعد أربعة أسابيع فقط من زيارته هذه، لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا أواخر الشهر المقبل.

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