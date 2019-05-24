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برلمان

بيان عاجل للتحقيق مع مسؤولي مستشفى إمبابة بسبب الإهمال

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:43 م
مستشفى حميات امبابة
مستشفى حميات امبابة
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بالتحقيق الفوري مع مسئولى مستشفى حميات امبابة، بسبب التقصير فى عملهم.

وقال "مسعود"، فى بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لوزارة الصحة والسكان، إنه خلال الساعات القليلة الماضية حدث انقطاع للكهرباء لمدة 20 دقيقة ما أدى إلى تعرض حياة المرضى للخطر والموت المحقق، خاصة الذين داخل غرف العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى، مؤكدا أن المسئولين عن تشغيل المولدات الاحتياطية لم يكونوا متواجدين بالمستشفى أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا جميع قيادات ومسئولي المستشفى.

وحذر النائب أمين مسعود من تكرار هذا الأمر داخل المستشفيات الأخرى خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مطالبا وزارة الصحة والسكان بإصدار تعليمات حاسمة لجميع المديريات والإدارات ومديرى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة عندما ينقطع التيار الكهربائي للحفاظ على أرواح المرضى.

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