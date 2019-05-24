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أخبار البلد

شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:29 م
الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية
محمد عبد المنعم
قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة اليوم، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة الفنون والثقافة بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلًا عن القيادة الاستراتيجية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

كما تفقد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة ٥٥٠ فدانا، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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