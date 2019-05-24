ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين في شبرا الخيمة بحوزتهم نصف كيلو حشيش.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة برصد تشكيلين عصابيين لترويج الحشيش.



وتبين أن التشكيل الأول اتخذ من منزل مهجور في منطقة بهتيم وكرا لترويج الحشيش وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما "خ م م" 42 سنة، و "ا م ج" 23 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ مالي.



كما تم ضبط التشكيل الثاني في منطقة عزبة بدران، ويديره "م ا م" 30 سنة و"م ط م" 19 سنة، بحوزتهما 250 جرام حشيش، و580 جنيها وسلاح أبيض "مطواه" وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.