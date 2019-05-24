ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:25 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين في شبرا الخيمة بحوزتهم نصف كيلو حشيش.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة برصد تشكيلين عصابيين لترويج الحشيش.

وتبين أن التشكيل الأول اتخذ من منزل مهجور في منطقة بهتيم وكرا لترويج الحشيش وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما "خ م م" 42 سنة، و "ا م ج" 23 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ مالي.

كما تم ضبط التشكيل الثاني في منطقة عزبة بدران، ويديره "م ا م" 30 سنة و"م ط م" 19 سنة، بحوزتهما 250 جرام حشيش، و580 جنيها وسلاح أبيض "مطواه" وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ترشيحاتنا

أهالي شارع العشرين بالجيزة: مش عارفين نمشي

غياب نجم الزمالك عن صفوف منتخب تونس استعدادا لـ أمم أفريقيا

شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الأفضل عالميا.. تقدم ترتيب 5 جامعات مصرية في تصنيف ليدن الهولندي

العيال اتفحمت.. حادث مأساوي في المحلة: مصرع الطفلين ساجد وعمر في حريق داخل شقة.. والتحريات: والداهما كانا يؤديان صلاة التراويح.. وانهيار والدتهما: العيال راحوا.. صور

لزيادة الحرق في الجسم والمحافظة على الكتلة العضلية.. عليك بهذه النصائح

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور