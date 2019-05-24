ميدو من إنجلترا: أنا راجع مصر مخصوص عشان الزمالك

يحرص نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على حضور المباراة المصيرية التي ينتظرها الفارس الأبيض بعد غد، الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان في استاد برج العرب، حيث قرر العودة من رحلته في إنجلترا.



وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "راجع مصر بكرة مخصوص إن شاء الله هروح ماتش الزمالك مع أولادي التلاتة.. نفسي أشوف الملعب مليان جمهور زمالك زي زمان إن شاء الله هنكسب".



ويحتاج الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل لكي يضمن تتويجه ببطولة الكونفيدرالية لتكون أول مرة يحصدها الفارس الأبيض في تاريخه.



وخسر الزمالك في مباراة الذهاب 0-1 في الدقائق الأخيرة أمام نهضة بركان في الأراضي المغربية.