ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

90 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 90.3 مليون جنيه بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.9% من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.1 % و العرب على 8.0 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.2% وسجل العرب 9.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,277.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 27.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ترشيحاتنا

عقب ظهوره مع رامز جلال.. #وليد_سليمان يجتاح تويتر

شفاعة الرسول .. عمر هاشم يحكي رؤية شيخ الأزهر لـ أحمد شوقي على فراش الموت

ميدو من إنجلترا: أنا راجع مصر مخصوص عشان الزمالك

حسام موافي يروي قصة مؤثرة كادت تتسبب في إغمائه.. فيديو

أخيرا.. الموعد النهائي لانطلاق قناة تايم سبورت لبث أمم أفريقيا.. تعرف على التردد

قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور