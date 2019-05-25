طقس ربيعي.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظتك صبح وليل



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 36

شبين الكوم 21 35

طنطا 20 34

دمنهور 20 30

الإسكندرية 20 26

بلطيم 21 27

مطروح 19 25

السلوم 15 25

سيوة 19 34

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 34

الإسماعيلية 19 34

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 21 27

رأس سدر 21 35

نخل 15 34

نويبع 27 36

طابا 24 35

كاترين 18 32

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

أسيوط 26 40

سوهاج 26 42

قنا 26 43

الأقصر 27 44

أسوان 28 44

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 24 37

ابو رماد 25 35

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 40

المدينة 27 42

الرياض 24 40

المنامة 29 36

أبوظبى 27 38

الدوحة 27 37

الكويت 27 41

دمشق 12 35

بيروت 19 26

عمان 15 33

القدس 16 29

غزة 18 26

بغداد 27 45

مسقط 30 35

صنعاء 12 23

الخرطوم 30 41

طرابلس 21 27

تونس 17 26

الجزائر 14 20

الرباط 14 24

نواكشوط 20 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.