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فن

مسلسل قابيل الحلقة 21 .. زواج محمد فراج وأمينة خليل

السبت 25/مايو/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل قابيل الحلقة 21 تطورا جديدا في الأحداث حيث يقرر محمد فراج "ادم" الزواج من أمينة خليل "سما" حتى يتمكنا من الحصول على سكن في الإسكندرية.

بينما يقرر محمد ممدوح"الضابط طارق" البحث عن مكان بديل بعد أن شاهده أحد الضباط خاصة أنه هارب من الشرطة بعد اتهامه في جريمة قتل وفي نفس الوقت يبحث عن محمد فراج.

مسلسل قابيل يقوم ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وأمنية خليل وإخراج كريم الشناوي.

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