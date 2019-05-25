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مرأة

افتح قلبك الحلقة 20 .. كيف تتعامل المرأة إذا ارتبط زوجها بأخرى

السبت 25/مايو/2019 - 12:04 م
كيف تتعامل المرأة
كيف تتعامل المرأة إذا ارتبط زوجها بأخرى
رنا عصمت - هاجر هانئ
قالت ميساء هلال، خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري، إن هناك مواقف إذا تعرضت المرأة لها يصعب عليها التعامل والتعايش معها، ومن أبرز هذه المواقف وأصعبها على الإطلاق هو ارتباط زوجها بامرأة أخرى، فتواجه بعض الزوجات هذا الأمر بالرفض الشديد والرغبة فى الطلاق، على عكس البعض الآخر تتصرف بذكاء ولا تتعجل فى طلب الطلاق.

وأضافت "هلال" في برنامج افتح قلبك على موقع "صدى البلد" الإخباري: "يجب قبل أخذ أى قرار أن تفكر الزوجة جيد فى الأمور التى دفعت زوجها للزواج مرة أخرى، كإهمال الزوجة لنفسها أو أنها مقصرة بحق زوجها، ولا توفيه حقوقه كاملة.

ونصحت ميساء هلال، بأن تتعامل الزوجة بعقل وحكمة، و تحافظ على أسرتها وبدء حياة جديدة، و تجنب الأخطاء التى دفعت الزوج للزواج بامرأة أخرى.

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