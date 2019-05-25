ضبط عنصر إجرامى وبحوزته ترسانة أسلحة وخزن وطلقات نارية داخل مسكنه بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته أسلحة وخزن وطلقات نارية متنوعة ويتخذ من مسكنه بقليوب وكرا لتخزينها والاتجار فيها وبيعها على المسجلين والعناصر الإجرامية تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط أحمد ر ا " 42 سنة عاطل ومقيم منطى – دائرة المركز والسابق إتهامه في 10 قضايا ( سرقه – مخدرات – شروع في قتل – آداب عامه ) مسجل شقى خطر مخدرات.





وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على ( 2 ) بندقيه خرطوش ماركة شوت جن وسلاح نارى طبنجة عيار 9 مم ماركة براوننج مطموسة الأرقام و( 4 ) خزينة طبنجه و ( 2 ) سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و( 3 ) خزينه آليه و( 700 ) طلقه آلية و( 105 ) طلقة خرطوش و ( 100 ) طلقه عيار 9 مم ومبلغ 1500 جنيه.



