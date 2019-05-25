الوداد يدرس الإحتجاج ضد جهاد جريشة

يدرس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، جديًا تقديم خطاب اعتراض ضد الحكم المصري جهاد جريشة، لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول ما رافق مباراته مع الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وكان جريشة تسبب في جدل كبير، خلال إدارته لمباراة الوداد والترجي، بسبب بعض القرارات التحكيمية، بإلغاء هدف للفريق المغربي وعدم احتساب ركلة جزاء له حسب ما تردد عقب نهاية اللقاء.



واتخذ جريشة قرارات صارمة مع الفريقين، حيث أخرج 7 بطاقات تسببت في إبعاد 4 لاعبين عن الإياب، 3 من الترجي وهم الحارس معز بن شريفية، وغيلان الشعلالي وشمس الدين الذوادي، ومن الوداد أشرف داري وإبراهيم النقاش الذي تعرض للطرد.



وقال تقرير صحفي اليوم، السبت، إن هناك اجتماعا في إدارة نادي الوداد، من أجل دراسة التقدم باحتجاج رسمي ضد جهاد جريشة.



وأشار التقرير إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن موقف الوداد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل إياب موقعة "رادس" في تونس الأسبوع المقبل.