الأعلى للجامعات يوافق على اللائحة المالية لوحدة تطوير البرمجيات بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال ترأسه لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 أبريل من عام 2019م، على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات بالجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الوحدة تقوم على استخدام القدرات والمهارات البشرية في تحقيق رؤية الجامعة لتسهيل وتنظيم جميع أنشطتها الأكاديمية والبحثية والإدارية وجميع الإجراءات المصاحبة لذلك، والتي تتماشى بدورها مع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية تجاه التحول الرقمي الشامل، ومنصة مليون مبرمج مصري من جميع الفئات العمرية، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتزامن مع مسابقة التحول الرقمي بالجامعات المصرية.



وأضاف "حسن" أن ما يميز العمل بهذه الوحدة استخدام قدرات السادة العاملين بالجامعة في مجال تصميم وتطوير البرمجيات بصورة راقية وذات نفع لهم وللجامعة، مع حفظ حقوقهم المادية والأدبية بناء على البرامج والمشاريع العاملين عليها، في إطار زمني محدد لكل مشروع، وأيضًا تقليل تكلفة شراء هذه البرامج من السوق الخارجي، وبناء منظومة تستثمر مهارات وقدرات القوى البشرية بالجامعة، وإتاحة تطوير أي برنامج داخليًا.