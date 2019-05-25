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محافظات

تحصين 95% من الماشية ضد أمراض الجلد العقدي والجدري ببني سويف

السبت 25/مايو/2019 - 03:02 م
تحصين 95% من الماشية
تحصين 95% من الماشية ضد أمراض الجلد العقدي والجدري ببني سويف
محمد عبد الحليم
أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته جهود قطاع الطب البيطري في مجال تحصين الثروة الحيوانية، حيث بلغ العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها "طبقا لتقرير مديرية الطب البيطري" منذ بداية الحملة في 30 مارس 2019 وحتى الخميس الماضي" 190 ألفا و879 رأسا، بواقع 165 ألفا و51 من الأبقار، و25 ألفا و828 من الأغنام والماعز، وذلك بنسبة تزيد عن 95 % من المستهدف الكلي الذي يصل إلى 200 ألف رأس ماشية، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسئولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة بالكامل.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية، حيث أكد مدير عام الطب البيطري أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على جميع التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

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