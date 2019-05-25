بعد النجاح اللافت للبرنامج.. من هو إبراهيم السمان بطل كريزى تاكسى

رغم عدم عرض برنامج كريزى تاكسى على القنوات التلفزيونية، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة لافتة، وهو ما جعل الكثيرون يتساءلون عن بطل برنامج المقالب الجديد.



إبراهيم السمان صاحب شخصية سائق التاكسى فى برنامج "كريزي تاكسي"، تخرج من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 2010.



عمل إبراهيم السمان مخرجًا مسرحيًا في البداية، وأسس فرقة مسرحية مستقلة، وحصد العديد من الجوائز خارج مصر، وإتجه إلى التمثيل، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، مثل "الجماعة"، أهل كايرو"، "بالشمع الأحمر"، "اسم مؤقت"، "خرم إبرة" و"يونس ولد فضة"، ومؤخرا مسلسل أيوب".



نال إبراهيم السمان شهرته عقب مشاركته في مسلسل "عيون القلب"، من بطولة رانيا يوسف وماجد المصري، ووزنه كان زائدًا بعض الشئ، وهو ما جعل أدواره تقليدية إلى حد ما، لكنه تغلّب على ذلك وفقد الكثير من الوزن.



يشارك إبراهيم السمان في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "الزوجة 18"، حيث يقدم دور "جزار". كما يشارك مع الفنان على ربيع فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه".













