الرسول قالي قول لأحمد شوقي أنا في انتظاره.. قصة بشارة شيخ الأزهر لأمير الشعراء بدخول الجنة

عاش حياته مبدعًا في فنون الشعر، حتى تعددت كتاباته الشعرية ما بين الأدب والسياسة والاجتماع، إلا أنه ظلت قصائده في مدح الرسول شاهدة على إبداعه وتألقه وثرائه الشعري، إنه أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب الريادة في النهضة الأدبية والفنية، ورائد المسرح الشعري العربي.



